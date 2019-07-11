Боливии - вертолеты, России - мясо

Боливия планирует купить российскую военную технику. ВВС южноамериканского государства рекомендуют к приобретению, прежде всего, вертолеты. Эти машины пригодятся в том числе и силам гражданской обороны страны при ликвидации стихийных бедствий. Об этом заявил президент Боливии Эво Моралес на встрече с Владимиром Путиным, сообщает телеканал "Россия 24".

Россия, в свою очередь, начнет покупать боливийскую говядину. Сотрудничество в области сельскохозяйственной продукции интересно и перспективно, заявил Владимир Путин. Президент выразил надежду что южноамериканские продукты питания уже скоро появятся на прилавках российских магазинов.