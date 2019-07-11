МОК отреагировал на отмену пожизненной дисквалификации Мутко

Международный олимпийский комитет принял к сведению решение Спортивного арбитражного суда, удовлетворившее апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненный запрет посещения Олимпиад. Тем не менее МОК оставил за собой право запретить чиновнику посещать Игры.

"МОК принимает к сведению решение CAS. В то же время МОК сохраняет за собой право принимать любое решение в отношении конкретных Олимпийских игр", – приводит Sports.ru заявление пресс-службы организации.

Напомним, что 11 июля Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.