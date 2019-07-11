Смертельное ДТП в Ульяновской области попало на видео

В среду в Ишеевке 61-летний водитель легкового автомобиля потерял управление, вылетел в кювет и врезался в дерево.

Издание "Ульяновск онлайн" сообщило, что мужчина, сидевший за рулем, погиб. Трое его пассажиров, в том числе 11-летняя девочка, получили травмы и были госпитализированы.

Управление автомобилем водитель потерял после крутого поворота, затем заехал на обочину встречной полосы, резко выкрутил руль и вылетел с дороги.