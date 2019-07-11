Олег Кононов: выбор капитана "Спартака" был очевиден

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов объяснил свое решение назначить защитника красно-белых Георгия Джикию капитаном команды. Кроме того, он рассказал, почему не дал спартаковским футболистам самим выбрать себе вожака.

"Я наблюдал за каждым игроком, видел, как они тренируются, общаются, как реагируют на выигрыши и проигрыши, как сплачивают коллектив. Думаю, выбор был очевиден", – цитирует Кононова официальный сайт столичного клуба.

Также Кононов объяснил, почему решил отменить традицию выбора капитана "Спартака" самими футболистами. "В прошлом году СМИ очень щепетильно подошли к выборам капитана. Необходимо было на этот раз снизить внешнюю напряженность со стороны прессы, больше внимания уделив работе", – отметил специалист.

Напомним, что в прошлом сезоне капитаном "Спартака" был выбран Денис Глушаков, у которого позже возникли проблемы с главным тренером команды Каррерой. После ссылки полузащитника красно-белых в дубль повязка перешла к Георгию Джикии.