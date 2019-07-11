Фонд Папы Римского наградит Месси тряпичным мячом за игру на Кубке Америки

Знаменитый форвард сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси в ближайшее время будет удостоен награды от фонда Папы Римского. 32-летний аргентинец получит тряпичный мяч, сделанный детьми из Мозамбика, за игру на прошедшем в Бразилии Кубке Америки.

Как сообщает Sport.es, приз символизирует честь, уважение, дух солидарности и командную работу. Месси был выбран путем голосования среди учащихся заведений, находящихся под покровительством фонда Папы Римского.

Напомним, что на Кубке Америки сборная Аргентины заняла третье место, обыграв в матче за бронзу чилийскую команду. Месси в этой встрече получил красную карточку за стычку с Гари Меделем. Отметим, что капитан аргентинцев забил на турнире один мяч, реализовав пенальти.