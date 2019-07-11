Подводная лодка и семь тонн кокаина: опубликовано видео абордажа судна с наркотиками

Береговая охрана США опубликовала видео задержания подводной лодки — "самоходного полупогружного судна" — с колоссальным количеством кокаина — более 7 тонн. Инцидент произошел международных водах Тихого океана неподалеку от западного побережья Южной Америки.

В течение нескольких недель патрулирования, как сообщает пресс-служба Береговой охраны, было задержано 14 судов и конфисковано, в совокупности, почти 19 тонн кокаина и около 500 килограммов марихуаны.

Ранее сообщалось, что в Филадельфии таможенники обнаружили грузовое судно, перевозящее 18 тонн кокаина.