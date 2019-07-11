Самолет Петербург - Корфу столкнулся с птицей

Авиалайнер компании "Россия" столкнулся с птицей во время перелета из Санкт-Петербурга на Корфу. После посадки на греческом острове самолет осмотрели специалисты. Они приняли решение вызвать запасной борт. Он вылетел из московского аэропорта Внуково, сообщает агентство ТАСС. Пассажиров, чей рейс задерживается, обеспечили питанием.

Между тем Росавиация публикует статистику столкновений самолетов с птицами за первые 5 месяцев 2019 год. Самым опасным стал май: ведомство зафиксировало 8 инцидентов с пернатыми, а авиакомпании сообщили еще о 145 столкновениях.

В апреле цифры похожие: 11 зарегистрированных происшествий и 127 добровольных сообщений. Весенний всплеск числа столкновений с птицами связан, прежде всего, с сезонными миграциями пернатых, поясняют в Росавиации.