В Воронеже начальник пункта полиции и его подчиненный инсценировали кражу ради статистики

В Воронеже руководитель и оперативный сотрудник линейного пункта полиции железнодорожной станции "Придача" инсценировали кражу с целью увеличения раскрываемости на своей территории. Стражи порядка 35 и 28 лет нашли мужчину, согласившегося исполнить роль вора. Полицеские придумали сценарий: "злоумышленник" должен был украсть на их территории детали, чтобы те могли поймать его с поличным. Мужчина на сделку согласился, так как он выступал в качестве подозреваемого в другом преступлении, за которое ему грозило более серьезное наказание, сообщает ГТРК "Воронеж".

Однако замыслам не суждено было сбыться. Планы полицейских раскрыли сотрудники Федеральная службы безопасности. Теперь борцы за статистику находятся под следствием. Против них возбуждено уголовное дело о превышении полномочий (ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса РФ). Кроме того, их обоих могут обвинить в покушении на кражу, так как хищение с железной дороги деталей должно было произойти на самом деле.

Напомним, аналогичная история произошла и в Левобережном районе. Там двое полицейских предстали перед судом за подделку доказательств. По информации СК, ради статистки они отправили невиновных на скамью подсудимых за продажу некачественного бензина. Одному из фигурантов фиктивного дела дали полтора года условно, второй получил два года колонии.