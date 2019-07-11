Из Ирака в Россию: дети вернулись на родину
Больше 30 юных россиян из Ирака сегодня встретились со своими близкими. Группу малышей, старшему из которых всего 4 года, из Багдада в Москву доставил спецборт МЧС. Больше двух лет их разыскивали российские дипломаты и вели сложными переговоры с местными властями. Многие дети росли в тюрьмах, где находятся их матери — по обвинению в связях с террористами. И вот теперь у них начинается новая жизнь.
Ася Мусаева своего внука никогда раньше не видела. Из автобуса врачи одного за одним выносят малышей, укутанных в одеяла, а она все ищет знакомые черты.
Сын погиб в Сирии. Невестка с двухлетним Аблулкаримом оказалась в иракской тюрьме. До последнего женщина, кажется, не верила, что увидит мальчика.
Всего спецрейсом МЧС из Багдада в Москву вернули 33 ребенка. В этот раз летели совсем еще малыши: — младшему только годик, старшему — 4.
Чтобы страшно не было весь полет и потом уже в автобусе их держали на руках спасатели. А потом бережно передавали врачам и родственникам.
Все хотят побыстрее обнять своих, а детей же в лицо никто не знает. Вот и бабушка Зулейхи растерялась, успела даже в автобус сбегать, проверить — может забыли внучку.
Чтобы вернуть детей в Россию, необходимо было доказать иракским властям, что они наши. При этом никаких документов ни у малышей, ни у их родителей не было. Чтобы подтвердить родство российские врачи прямо в иракской тюрьме брали образцы для ДНК-экспертизы.
Анну Кузнецову спросили, получится ли вывезти из Ирака мам малышей.
"Ребятишек давайте сначала, зачем их там оставлять, их спасем. Какое у них там будущее? В бетонных коробках они не видели света. Они не знают, что такое окружающий мир", — ответила Кузнецова, уполномоченный при президенте России по правам ребенка.
Эти женщины осуждены в Ираке как пособницы боевиков. Дети жили вместе с ними в тюрьме в Багдаде, как преступники. Некоторые там и родились.
У Марины сестра уехала в Сирию вместе с мужем и детьми еще 8 лет назад. Она нашла только свою племянницу, теперь будет воспитывать ее двухлетнюю дочку и надеется, что когда-нибудь девочка снова увидит маму.
"Племянницу в 18 лет выдали замуж, и она попала в тюрьму", — рассказывает Марина Гулик.
Племяннице Марины дали 15 лет, сестра Малики осуждена пожизненно.
"Как говорит моя сестра, эти сроки им давались без переводчиков и адвокатов, они даже не поняли, что им сроки дали", — рассказывает Малика.
Дипломаты и правозащитники ищут сейчас варианты как этим женщинам можно помочь.
"Они же не виноваты, если виноваты, пусть несут наказание на территории РФ", — рассказал Хамзат Хирахматов, уполномоченный по правам ребенка в Чеченской республике.
У всех малышей в России нашлись родственники, они их долго ждали и понятно — хотят побыстрее забрать домой. Но перед этим дети должны пройти полное медицинское обследование.
Врачи обещают, что уже через пару дней отпустят маленьких пациентов, серьезных заболеваний у них нет.
"Они, как и все дети, живущие в закрытых помещениях и не бывавшие на свежем воздухе — бледные очень, но я думаю, это легко поправимо", — отметил Андрей Фисенко, директор НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ.
Из Ирака привезли уже 90 детей. Правозащитники сейчас готовят документы, чтобы забрать из этой страны еще 35. И продолжаются переговоры, чтобы начать возвращать детей из лагерей беженцев в Сирии, неподконтрольных официальному Дамаску.
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