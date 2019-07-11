Ливень, град и жертвы: Южную Европу накрыл сильнейший циклон

Десятки пострадавших туристов, сотни разрушенных и повреждённых зданий, раздавленные деревьями машины — Адриатическое побережье Италии и греческий курорт Халкидики засыпало градом гигантских размеров. Многие льдины штормовой ветер разгонял до немыслимых 150 километров в час — они пробивали крыши витрины и окна домов. В Греции из-за мощного шторма погибли как минимум пять иностранцев. В посольстве России в Афинах подтвердили, что среди жертв удара стихии — двое наших соотечественников. Ещё 20 тысяч остаются в зоне погодной непредсказуемости.

Российские дипломаты проверили информацию и это уже официально — среди погибших на севере Греции двое россиян — отец и его двухлетний ребенок. На мужчину с ребенком упало дерево, под которым они искали спасение от шторма. Иван Петренко, преподаватель ростовского вуза. На курорт он приехал с женой и тремя детьми.

"С грохотом все било по крышам, балконам. Было очень много женских криков, детского плача. Выяснилось, что пропал мужчина с ребенком. Его супруга бегала по всем уголкам отеля в поисках своих родных, очень громко рыдала", — рассказал Евгений Сидоренко, турист.

"Отца с сыном во время прогулки застала гроза. Они пытались найти убежище под деревом, которое, к сожалению, из-за сильного шквалистого ветра рухнуло, и россияне погибли на месте", — сообщил Александр Щербаков генеральный консул РФ в городе Салоники.

Что творилось на полуострове Халкидики — нужно видеть. Сегодня в Интернете свои видео выкладывают туристы и местные жители. От ударов молний, града и потоков грязи люди прятались в подвалах. Магазины и рестораны укрывали клиентов, закрывая ставни, опуская решетки и устраивая баррикады.

"Начинается град, и я ни вижу своих рук просто, на расстоянии руки вообще ничего не видно. И мимо пролетает кондиционер!" – делится пережитым Софья Давыдова, туристка.

Такие же тропические ливни в Италии. Тяжелее всего регионам Абруццо и Марке В Пескаре сильный град — с неба падали градины размером с апельсины — люди не знали куда прятаться. 18 человек обратились в больницы с порезами и ранениями головы — среди пострадавших беременная женщина.

Град побил стекла в машинах, парализовал движение вдоль набережных. Критическая ситуация в больнице Пескары: вода затопила нижние этажи встали операционные, не работает столовая, лифты, парковка похожа на бассейн — машины стоят в воде по крышу. В городке Марина Мариттима туристы едва успели спастись — водяной смерч накрыл город неожиданно.

"На небе собрались водяные тучи, а затем на нас обрушился невероятный ливень. Был сильный ветер – действительно, мощный шторм", — говорит пожилой мужчина.

"Все, что я упорно строил все эти годы, было уничтожено за две минуты", — делится эмоциями другой житель Италии.

На другом берегу Адриатики — в Хорватии — та же история.

Циклон Европа ждали. О непогоде метеорологи предупреждали — в Италии оранжевый уровень опасности был объявлен в Тоскане, Эмилии, Романии, Венето, Пьемонте. Это не все прогнозы — утихнет ветер и вернётся аномальная жара, а вместе с ней и традиционные летние пожары. Уже на следующей неделе может быть за 40.