Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, подчеркнув, что Иванов признал свою вину.

При этом непосредственный руководитель чиновника, глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил РИА Новости, что Иванов был задержан по подозрению в даче взятки.

По данным "Интерфакса", замруководителя ПФР был задержан оперативниками ФСБ.

59-летний Иванов родился в Башкирии, закончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова и Военную академию связи им. С.М. Буденного. С 1977 по 2001 год служил в армии.

С 2002 по 2011 год занимал руководящие позиции в коммерческих структурах. С 2017 года был заместителем председателя правления ПФР.