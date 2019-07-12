Возлюбленный стюардессы ранее пытался ее убить
В деле об убийстве стюардессы в столичном отеле появились новые подробности: в Интернете опубликована фотография вероятного убийцы Альбины Мухаметзяновой. Предположительно, это ее возлюбленный Никита Зелин. Правда ли, что раньше он уже пытался задушить девушку, и не могла ли привести к убийству ревность из-за подработки в стриптиз-клубах?
Пожалуй, самого разыскиваемого преступника Подмосковья на данный момент зовут, предположительно, Никита Зелин. Молодого человека подозревают в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой. Тело девушки обнаружила горничная гостевого дома в деревне Картмазово накануне утром. Сотрудники отеля рассказали, что Альбина часто останавливалась здесь и раньше — в перерывах между авиарейсами. В последний раз она заселилась вместе с молодым человеком — тем самым Никитой. Конфликт между ними, очевидно, был стремительным, никто в гостинице не слышал шума из номера.
Оставив тело стюардессы в ванной комнате, подозреваемый покинул отель. Правда, перед этим он продлил бронирование номера еще на сутки. Видимо, пытался выиграть время, чтобы скрыться. По словам свидетелей, Никита сел на такси и уехал. Сейчас уже известно, что Зелин купил билеты на самолет из России, но на свой рейс не явился.
Понятно, что авиаперелет для Никиты сейчас — тема закрытая: контроль в воздушных гаванях — серьезная преграда для беглеца. Ориентировки с изображением подозреваемого уже переданы во все транспортные узлы. Специалисты не исключают, что молодой человек на время попытается затаиться.
Вместе с тем, все задаются вопросом: почему Зелин пошел на убийство? По некоторым данным, пара начала встречается сравнительно недавно — в марте этого года. А уже в апреле Никита Зелин, якобы, попытался задушить свою девушку. В детали своих новых отношений уроженка Набережных Челнов старалась не посвящать своих родных и друзей. И со своими подписчиками в социальных сетях Альбина делилась только позитивными моментами.
Год назад девушка перебралась из родных Набережных Челнов сначала в Казань, а затем в Москву. Она грезила мечтой стать стюардессой: закончила школу бортпроводников, а после продолжительной стажировки устроилась в частную авиакомпанию iFly, которая летает чартерами в Турцию и Китай. В эксплуатации у них находятся самолеты Airbus A330 и Airbus A319. В 2016 году из-за недостаточного количество бортов компания ненадолго лишилась сертификата эксплуатанта.
По словам лучшей подруги Альбины, работа в небе давалась девушке нелегко. "Она часто хотела вернутся, но мы ее убеждали в том, что в Москве лучше, и что стюардесса — это лучше, чем официантка", — рассказывает Вероника Куделина.
В числе версий убийства не последняя — ограбление. Говорят, что из номера исчезла банковская карта Альбины. Недавно девушка продала свой автомобиль и имела на счету около 320 тысяч рублей.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Зеленский позвонил Путину по телефону
- Двое россиян погибли в Греции из-за шторма
- Губернатора Севастополя отправили в отставку
- Иран пытался остановить британское судно
- Порошенко прогнали с митинга в Закарпатье
Самое читаемое
-
Отбывающий наказание в "Черном дельфине" маньяк-педофил просится на свободу
- "Мне придется с этим жить": Меркель прокомментировала свои приступы
- Как в 2014 году: ситуация в Донбассе вновь стала критической
- Возлюбленный стюардессы ранее пытался ее убить
- Дисквалифицированный чемпион мира спас гея-молодожена, упавшего с надувного лебедя
Телеканал "Россия"
-
Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- "Соскочить непросто": Диана Арбенина впервые раскрыла тайны прошлого
- "Сиделка". Смотрите захватывающий сериал! С понедельника в 21.00
- Молодой муж бросил певицу Лолиту
Вести.Экономика
-
Рубль перешел в наступление. Доллар опустился к минимумам июля
- Boeing может стать причиной краха мировых фондовых рынков
- Трамп поручил девальвировать доллар
- Топ-10 стран с самыми низкими темпами роста населения с 1950 года
- Глава ФРС не собирается уходить в отставку под давлением Трампа
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Samsung Galaxy Note10: официальные фото
- Вирус "Агент Смит" подменяет WhatsApp и другие приложения
- Huawei пытается скупать российские технологии
- IBM патентует смарт-часы, превращающиеся в планшет
Авто.Вести.Ru
-
Дешевле некуда: бэушные спорткары по цене "Лады Гранты"
- ТОП-3: самые дорогие платные автодороги в России
- Котлы дегтя: знаменитые машины, подпорченные плохими моторами
- Назад в СССР: средний срок владения автомобилем в стране продолжает расти
- Тест-драйв "заряженного" Jeep Grand Cherokee Trackhawk (+видео)
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Как популярный антидепрессант перестраивает мозг
- Названы самые опасные для здоровья россиян профессии
- У любителей сладких напитков чаще развивается рак
- Пищевую аллергию будут лечить микробами
- Хроническое одиночество: что это такое, почему возникает и как справиться
Вести в 20.00
-
Люстрация для Порошенко
- Данные покупателей Ozon утекли к хакерам
- На греческих Халкидиках погибли россияне
Вести-Москва
-
Факел в Мытищах: пожар перекинулся на общежитие, погиб один человек
- Инвесторы получат льготы за создание рабочих мест на окраинах Москвы
- Антисанитария, вонь и шум: скандальный хостел проверит Роспотребнадзор
- В столице прошла репетиция парада трамваев
- Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Ученые: мозг убийц заметно отличается от мозга других людей
- Ученые рассказали, как похудеть при помощи кофе
- 6 простых способов улучшить память и работу мозга
- Как узнать, что вам изменяют
- Найдена связь между типом фигуры женщины и ее болезнями
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Вспоминая Елену Образцову...
- О роли случая в судьбе Элвиса Пресли
- Интервью с Ингеборгой Дапкунайте
- Объявлены новые объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
Москва 24
-
Девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
- "Не полезно и неправильно": депутат – о возврате алкоэнергетиков на прилавки
- Пролет мимо Грузии: как вернуть деньги за билет и куда ехать отдыхать
- Как продолжать тренироваться, если уехал на дачу: советы от фитнес-эксперта
- Полиция приглашает на службу супергеройским роликом