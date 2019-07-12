Возлюбленный стюардессы ранее пытался ее убить

В деле об убийстве стюардессы в столичном отеле появились новые подробности: в Интернете опубликована фотография вероятного убийцы Альбины Мухаметзяновой. Предположительно, это ее возлюбленный Никита Зелин. Правда ли, что раньше он уже пытался задушить девушку, и не могла ли привести к убийству ревность из-за подработки в стриптиз-клубах?

Пожалуй, самого разыскиваемого преступника Подмосковья на данный момент зовут, предположительно, Никита Зелин. Молодого человека подозревают в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой. Тело девушки обнаружила горничная гостевого дома в деревне Картмазово накануне утром. Сотрудники отеля рассказали, что Альбина часто останавливалась здесь и раньше — в перерывах между авиарейсами. В последний раз она заселилась вместе с молодым человеком — тем самым Никитой. Конфликт между ними, очевидно, был стремительным, никто в гостинице не слышал шума из номера.

Оставив тело стюардессы в ванной комнате, подозреваемый покинул отель. Правда, перед этим он продлил бронирование номера еще на сутки. Видимо, пытался выиграть время, чтобы скрыться. По словам свидетелей, Никита сел на такси и уехал. Сейчас уже известно, что Зелин купил билеты на самолет из России, но на свой рейс не явился.

Понятно, что авиаперелет для Никиты сейчас — тема закрытая: контроль в воздушных гаванях — серьезная преграда для беглеца. Ориентировки с изображением подозреваемого уже переданы во все транспортные узлы. Специалисты не исключают, что молодой человек на время попытается затаиться.

Вместе с тем, все задаются вопросом: почему Зелин пошел на убийство? По некоторым данным, пара начала встречается сравнительно недавно — в марте этого года. А уже в апреле Никита Зелин, якобы, попытался задушить свою девушку. В детали своих новых отношений уроженка Набережных Челнов старалась не посвящать своих родных и друзей. И со своими подписчиками в социальных сетях Альбина делилась только позитивными моментами.

Год назад девушка перебралась из родных Набережных Челнов сначала в Казань, а затем в Москву. Она грезила мечтой стать стюардессой: закончила школу бортпроводников, а после продолжительной стажировки устроилась в частную авиакомпанию iFly, которая летает чартерами в Турцию и Китай. В эксплуатации у них находятся самолеты Airbus A330 и Airbus A319. В 2016 году из-за недостаточного количество бортов компания ненадолго лишилась сертификата эксплуатанта.

По словам лучшей подруги Альбины, работа в небе давалась девушке нелегко. "Она часто хотела вернутся, но мы ее убеждали в том, что в Москве лучше, и что стюардесса — это лучше, чем официантка", — рассказывает Вероника Куделина.

В числе версий убийства не последняя — ограбление. Говорят, что из номера исчезла банковская карта Альбины. Недавно девушка продала свой автомобиль и имела на счету около 320 тысяч рублей.