Итальянский суд огласит приговор украинскому нацгвардейцу Маркиву

В Италии должны вынести приговор бойцу украинской нацгвардии Виталию Маркиву. Его обвиняют в убийстве итальянского фоторепортёра под Славянском пять лет назад. Обвинение настаивает на том, что именно батальон Маркива тогда открыл прицельный огонь по журналистам и требует отправить бойца за решетку на 17 лет.

Защита, в свою очередь, настаивает на невиновности Маркива и требует полностью его оправдать. Громкое дело должно завершиться сегодня в итальянском городе Павия, сообщает телеканал "Россия 24".