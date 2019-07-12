Под Красноярском арестована банда похитителей скота

В Красноярском крае обезврежена семейная банда, которая по ночам занималась кражей скота и техники. Судя по этим кадрам, задержали их тоже, пока все спали. Как выяснило следствие, злоумышленники, среди которых четверо родственников, вскрывали гаражи и загоны для животных с помощью специальных инструментов. Похищенных коров и лошадей они забивали, а мясо продавали. Ущерб от их деятельности превысил 2 миллиона рублей, сообщает телеканал "Россия 24".