Роскосмос: запуск "Протона-М" с телескопом "Спектр-РГ" перенесен

Запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" с космодрома Байконур перенесен на субботу, сообщили в Роскосмосе. Изначально предполагалось, что ракета-носитель "Протон-М" стартует с Байконура в пятницу. Окончательное решение специалисты Роскосмоса озвучат в субботу утром, передает телеканал "Россия 24".

Дело в том, что к одной из систем ракеты появились замечания, а специалисты столичного завода, где выпускают "Протоны", пока не подтвердили, что проблемы устранены. Как уточнили в Роскосмосе, вопросы возникли к блоку электрического разряда, который входит в состав аппарата. "Спектр-РГ" — это совместный проект России и Германии. Основная задача комплекса — создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне.

Это уже второй перенос даты пуска "Протона-М". Телескоп "Спектр-РГ" должны были запустить в космос 21 июня, однако пуск был перенесен на второе стартовое окно из-за проблемы с одним из источников тока на самом телескопе. В Роскосмосе тогда пояснили, что неисправность не была критичной и позволяла осуществить пуск, но технические специалисты приняли решение о переносе запуска для уменьшения рисков.