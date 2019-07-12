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12 июля 201909:50

Опубликован рейтинг лучших вузов по уровню зарплат выпускников

НИУ Высшая школа экономики и МГИМО возглавили рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере экономики и финансов. Как следует из исследования сервиса по поиску работы, имеющегося в распоряжении РИА Новости, их выпускники получают около 110 тысяч в месяц.

Сервис сравнил уровень зарплат молодых специалистов, окончивших вузы в 2013—2018 годах. В рейтинге всего 20 мест, которые распределены между 45 вузами. Рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня доходов.

Отмечается, что с третьего места на второе поднялся МГУ им. М.В. Ломоносова, прирост составил пять тысяч рублей, а зарплата выпускника — 100 тысяч.

Третье и четвертое места — за Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Финансовым университетом при правительстве РФ. Выпускники этих вузов получают 98 и 90 тысяч.

Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития замыкает пятерку, ее выпускники получают порядка 86 тысяч в месяц.

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