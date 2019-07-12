"Рубин" презентовал футбольную форму на сезон-2019/20

Футбольный клуб "Рубин" и технический спонсор казанской команды компания Jako презентовали форму на сезон-2019/2020. Игровые комплекты новой формы казанцев выполнены в четырех вариантах.

Два комплекта формы выполнены в традиционных для клуба цветах – зеленый и рубиновый. Также представлены бело-серый и черный комплекты. Вратарская форма представлена в желтом и черном цветах.

"Клуб считает важным возвращение традиционных цветов, которые отсылают к богатой истории к и славным победам. В форме зеленого цвета "Рубин" в последний раз выступал в сезоне 2015/16", – сообщает пресс-служба казанцев.

Напомним, "Рубин" в прошлом году с 36 очками занял 11-е место в турнирной таблице. В первом туре сезона-2019/2020 казанская команда в понедельник, 15 июля на выезде сыграет с московским "Локомотивом".