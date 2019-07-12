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12 июля 201911:30

Погода на выходные: дождей станет меньше

Global Look Press

13 и 14 июля на Русской равнине будет преобладать облачная, с небольшими локальными дождями, прохладная погода, сообщает Центр погоды "ФОБОС".

В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем +19…+21°, ночью +9…+12°.

В Санкт-Петербурге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь, днем +16…+18°.

На приполярном Урале теплая погода сохранится, в западных регионах Русского Севера будет прохладно, пройдут небольшие дожди. В Мурманске +9…+11°, в Архангельске +12…+15°, временами дождь. В Сыктывкаре и Нарьян-Маре +19…+22° ожидаются кратковременные дожди.

В Черноземье станет немного теплее, но сохранится высокая вероятность локальных грозовых ливней. В Курске, Белгороде и Липецке будет +23…+25°.

На Верхней и Средней Волге — в зоне атмосферного фронта — будет облачно, пройдут дожди. В Нижнем Новгороде, Саранске и Пензе +21…+24°. На Нижней Волге тепло, местами пройдут послеполуденные грозовые ливни. В Волгограде и Астрахани +26…+29°.

На юге солнечно и жарко, кратковременные ливни с грозами пройдут только в горах. В Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе +31…+34°, в Сочи +26…+28°, в Нальчике и Владикавказе до +25°, гроза, возможен град.

На Урале 14 июля похолодает только в западных регионах. В Уфе в субботу +27…+29°, в воскресенье +22…+24°, пройдут дожди. В Челябинске, Екатеринбурге и Тюмени +28…+31°, солнечно.

В Западной Сибири солнечно и тепло. В Омске и Новосибирске +24…+27°, в Сургуте и Ханты-Мансийске +29…+32°.

На юге Дальнего Востока сильные продолжительные дожди пройдут в Приамурье, на западе Хабаровского края. В Благовещенске около +25°, сильный дождь. Во Владивостоке +21...+23°, без существенных осадков. В Хабаровске +24…+27°, кратковременный дождь.

Текст: "Вести-Москва"

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