Водитель квадроцикла снес военнослужащего, дежурившего на КПП в Подмосковье. Видео

Камера наблюдения запечатлела инцидент, произошедший в минувший вторник, 9 июля, на контрольно-пропускном пункте войсковой части в Московской области.

На записи видно, как водитель квадроцикла врезался в ворота, которые, в свою очередь, сбили военнослужащего, дежурившего на КПП.

По данным местных СМИ, описываемые события, разворачивались у въезда на территорию вирусологического центра НИИ микробиологии Минoбороны в Сергиевом Посаде.

По некоторым данным, пострадавший – солдат срочной службы, получил травмы и был доставлен в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.

Сообщается, что мужчина, управлявший квадроциклом, скрылся с места ДТП.