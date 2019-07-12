УАЗ утонул в реке: найдено девять тел, водитель пропал

Девять человек погибли во время переправы на автомобиле УАЗ через реку Шуй, что в Республике Тыва. Среди жертв две женщины и семь детей. Их тела уже достали из воды. Еще один человек, водитель, пропал без вести. Предположительно, его унесло течением. Двоим мужчинам удалось спастись, сообщает агентство ТАСС.

Как рассказал журналистам бывший заместитель главы администрации Бай-Тайгинского района Нелли Идам, погибшие – это его родственники. Также он пояснил, что в машине находились две семьи, которые возвращались с чабанской стоянки.

Напомним, УАЗ перевернулся при переправе через реку в неположенном месте, салон автомобиля тут же затопило водой. Глава Республики Шолбан Кара-Оол распорядился установить обстоятельства гибели людей и проверить на безопасность все переправы в районе.