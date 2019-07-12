В Башкирии заживо сожгли влюбленных, но перед смертью девушка успела дать показания
В Башкирии Верховный суд огласил приговор обвиняемому в убийстве двух человек. Константин Вавилов, который в своей квартире заживо сжег влюбленную пару, получил 17 лет колонии строгого режима.
Трагедия произошла, когда влюбленная пара сняла у него на ночь комнату. Молодые люди заперлись в кухне, подперев дверь диваном.
Вавилов разлил бензин и поджег помещение зажигалкой. Шансов на спасение у влюбленных не было: хоть и первый этаж, но на окнах – решетки.
Молодой человек погиб на месте, а девушка в тяжелом состоянии с сильными ожогами была доставлена в больницу. Спасти ее медикам не удалось, но перед смертью она успела дать показания следователям и даже рассказала, что могло стать причиной столь жестокой расправы с ними.
Эксклюзивные кадры этого предсмертного признания были показаны в эфире программы "Вести-Башкортостан".
Правда, преступник этого не знал и, уверяя, что пожар случился, когда он вышел в магазин, надеялся на придуманное им алиби.
Убийца заявлял, что его в тот момент видел сослуживец отца, но показания он уже дать не может, поскольку уже умер.
В ходе расследования алиби рассыпалось: оказалось, мужчина этот умер еще за месяц до того, как Вавилов сжег влюбленных.
Учитывая то, что на момент совершения двойного убийства Вавилов имел условный срок за кражу, ему дали максимально строгое наказание.
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