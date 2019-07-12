"Семерка" не хочет, чтобы Порошенко и его команду люстрировали

Дипломаты стран "Большой семерки" выступили против решения президента Владимира Зеленского люстрировать все высшее руководство страны, которое работало с 2014 по 2019 годы. Политическая ротация – это норма в демократических странах, в отличии от неизбирательных запретов, которые накладывают на всех участников законодательного и избирательного процессов, говорится в сообщении группы послов.

Напомним, ранее Зеленский предложил люстрировать, в том числе, и экс-президента Украины Петра Порошенко. 12 июля действующий глава государства зарегистрировал соответствующий законопроект в Раде.

По мнению Порошенко, новая люстрация – попытка наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения, политиков-патриотов хотят заменить на марионеток, подконтрольных Кремлю. Инициатива Зеленского освободит место для "пятой колонны", уверен экс-президент.

Российский сенатор Андрей Клишас, в свою очередь, считает, что всех участников переворота на Украине в 2014 году нужно не люстрировать, а судить за незаконный захват власти и разжигание гражданской войны на юго-востоке страны.

Стоит отметить, что люстрацию на Украине уже пытались провести. Осенью 2014 года вступил в силу закон "Об очищении власти". Документ предписывал уволить госслужащих, которые работали при президенте Януковиче.