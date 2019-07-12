В Домодедове показали журналистам, как аэропорт справляется с капризами погоды

В столичном аэропорту Домодедово внедрили систему предупреждения о погодной опасности. Специальное оборудование предупреждает диспетчеров о грозах, ливнях и сильных порывах ветра, а те, в свою очередь, дают команды пилотам.

Красный цвет — это грозовые облака, которые в этот раз обходят стороной аэропорт Домодедово. Зеленая масса — сильная облачность. На экране сотрудники авиационного метеоцентра видят все, что происходит в небе над столицей.

Все данные о погоде со специальных датчиков, установленных вдоль взлетно-посадочной полосы, поступают сюда. Информация обновляется каждые 15 секунд. А это — данные с грозопеленгатора, специального прибора, который с точностью до секунды может определить, когда над аэропортом прогремит гром.

"Он распознает разряды молний — между облаком и землей и внутриоблачные — и классифицирует их по удаленности и направлению относительно аэродрома", — говорит синоптик Светлана Конина.

Но еще метеоцентр определяет метеоминимум для работы аэропорта. Чтобы пилот мог поднять самолет в воздух или посадить, видимость должна быть не меньше двух километров, а облака могут проплывать над аэропортом на высоте не больше 200 метров.

"Важно то, с какой высоты и с какого расстояния командир экипажа увидит полосу. Чем позже он это увидит, тем меньше у него времени будет для того, чтобы принять какие-то меры по корректировке траектории", — говорит заместитель начальника Управления филиала "Домодедово" Росгидромета Максим Моторкин.

Проливной дождь и гроза, конечно, влияют на работу всех служб аэропорта. В грозу, например, нельзя заправлять самолеты топливом. А в воздухе в непогоду нередко случается очередь на посадку.

"Можно привести такой пример из автомобильной практики — повышенный трафик. Для того, чтобы все самолеты скорее сели в аэродром, вводятся увеличенные интервалы на вылет. Для того, чтобы не занимать полосу на взлет, а оставить ее для тех, кто приземляется, потому что у прилета всегда приоритет при обслуживании", — объясняет пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов.

Полеты во время грозы для пилотов — ситуация штатная, хотя есть четкие инструкции, как облететь грозовые облака.

"Есть грозовые очаги, которые мы видим на погодном локаторе в самолете, и мы их обходим. Боком мы должны обойти 15 километров, соответственно, мы берем большее количество топлива для обхода этих очагов", — говорит пилот-инструктор Александр Попов.

Попадание молнии в самолет — тоже для пилотов не редкость. По их рассказам, они слышат сильный хлопок, пассажиры могут почувствовать небольшую болтанку. В 95 процентах случаев на работу оборудования это никак не влияет.

Как правило, молния бьет в нос самолета, при этом удар на себя берут специальные металлические пластины, которые выполняют функцию громоотводов. Благодаря этим накладкам самолет после удара молнии может спокойно лететь дальше.

С начала года из-за плохой погоды ни одной нештатной ситуации в аэропорту Домодедово не произошло. Тем не менее, и пилоты, и синоптики, и сотрудники аэропорта с надеждой смотрят в небо и ждут солнечных дней.