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Российско-грузинские отношения 27 минут назад
Опрос: каждый второй россиянин считает, что в Грузии опасно
Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.
Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение", проводившегося 6-7 июля.
ФОМ отмечает, что 15% респондентов посещали Грузию, 41% хотели бы побывать, а 42% не собираются этого делать.
При этом 14% россиян считают, что в этой стране к гражданам РФ относятся плохо, тогда как 26% не имеют четкой точки зрения по этому вопросу.
Опрос зафиксировал, что 50% жителей нашей страны полагают, что россиянам в Грузии сейчас опасно находиться, 27% не согласны с этой точкой зрения и затруднились ответить 23%.
О начавшихся в июне волнениях в Грузии знают 27% респондентов, 42% что-то слышали, а 30% сообщили социологам, что не в курсе событий в данной закавказской стране. Среди причин беспорядков 9% опрошенных назвали внутреннюю политику грузинских властей, 7% — вмешательство Запада во главе с США, 6% видят за происходящим антироссийские настроения и еще 6% считают все это провокацией.
О запрете полетов в Грузию с 8 июля знают 36% респондентов, 26% что-то слышали, а 37% узнали об этом от социологов. Среди причин, почему считают запрет авиасообщения правильным, 18% россиян назвали безопасность сограждан, 7% — необходимость отвечать "на нападки грузинской стороны". Среди тех, кто считает данную меру неправильной, 5% считают, что Россия должна сохранять дружеские отношения с другими государствами и 5% полагают, что запрет негативно отразится на обычных людях.
Отвечая на вопрос: как скоро возобновятся полеты в Грузию, 35% опрашиваемых думают, что скоро, 29% считают, что запрет продлится дольше, а 36% затруднились ответить.
Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня, когда митингующие стали протестовать против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Все это вылилось в захват парламента, и в разгон митинга спецназом. В итоге пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне происходящего президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
После этого президент России Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
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