Саакашвили позвали реформировать молдавскую юстицию

Глава правительства Молдавии Майя Санду обратилась к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили с просьбой помочь провести в стране реформу системы юстиции.

"Господин Саакашвили сейчас участвует в предвыборной кампании на Украине, и он очень занят, но до конца августа у нас будут разговоры на эту тему", — рассказала она в интервью изданию Cotidianul ("Ежедневник").

По словам премьера, сейчас молдавские специалисты ведут переговоры с теми, кто участвовал в реформировании грузинской юстиции и полиции во времена президентства Саакашвили, передает "Интерфакс".

Ранее сам Саакашвили сообщил в соцсетях, что пересекался с Майей Санду и ее командой в киевском аэропорту Борисполь.

"Она реально может превратить Молдавию в образец успешных реформ для всего региона", — описал экс-президент Грузии свои впечатления от этой встречи.