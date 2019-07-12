Вашингтон выступил за сохранение "Минска"

Госдеп США поддерживает попытки президента Зеленского "оживить" выполнение минских соглашений. Однако изменение формата переговоров не поможет решить те проблемы, с которыми "Минск" сталкивается сейчас, заявил агентству ТАСС представитель Государственного департамента Соединенных Штатов. Киев полностью выполняет свои обязательства, чего нельзя сказать о Москве, добавил он.

Ранее Владимир Зеленский предложил изменить формат переговоров и привлечь к ним главу администрации Дональда Трампа.

Кроме того, 12 июня стало известно, что украинский президент распорядился создать специальное подразделение в Совете национальной безопасности и обороны, которое будет курировать "нормандский формат" и трехстороннюю контактную группу.

Напомним, ранее заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин, заявил об усилении обстрелов со стороны Украины. За неделю силовики выпустили по территории непризнанной республики свыше тысячи снарядов. Причем, судя по тому, что достается даже отдаленным от линии фронта населенным пунктам, Киев не соблюдает минские соглашения и продолжает использовать тяжелую артиллерия.