Пожар в РГАЛИ: документы спасали, выбрасывая из окон

Технические неполадки во время ремонта могли, по предварительным данным, стать причиной пожара в Российском госархиве литературы и искусства. Днем в здании возникло сильное задымление, справиться с возгоранием удалось через два часа. Теперь специалистам предстоит оценить, насколько серьезно пострадали исторически ценные документы.

Пожар сейчас полностью потушен, видно, что от огня пострадал четвертый этаж, там находится хранилище документов. Сотрудники архива ждут, когда пожарные разрешат им зайти внутрь, чтобы оценить ущерб. В этом здании хранилища есть на всех этажах, и видно, как переживает директор Татьяна Горяева: ведь то, что не пострадало от огня, могло быть залито водой.

Пожар начался на четвертом этаже, в хранилище было задымление, сработала сигнализация. Разгар рабочего дня, на службе было около ста человек — все они довольно быстро вышли на улицу, никто не пострадал.

Через четыре минуты на месте уже работали пожарные. Но здание старое, деревянные перекрытия, стеллажи — тоже деревянные, от пола до потолка забиты документами. Поэтому огонь распространялся очень быстро.

Российский государственный архив литературы и искусства — крупнейшее хранилище, в котором собраны материалы по истории литературы, музыки, театра, кино. Это уникальные исторические документы, касающиеся жизни известных артистов, писателей, художников. Узнав, что их архив горит, на место приехали даже те сотрудники, которые были в отпуске.

Автоматический системы пожаротушения в здании не было — на пятом этаже как раз шел ремонт, в ходе которого эту систему собирались установить.

Чтобы спасти документы от огня, пожарные часть из них выбрасывали прямо из окон горящего здания. Видно, что они залиты водой. Что стало причиной возгорания, пока неясно, ее будут устанавливать уже после полного завершения работ.