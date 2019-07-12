Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек

Сбой в движении поездов произошёл на Кольцевой линии московского метро вечером 12 июля, передаёт РИА Новости.

В свою очередь пресс-служба столичной подземки проинформировала общественность, что движение на Кольцевой линии было временно приостановлено по часовой стрелке из-за падения пассажира на рельсы. В обратном направлении поезда идут по расписанию.

Отмечается, что в настоящее время движение по коричневой ветке восстановлено в полном объеме в обе стороны.