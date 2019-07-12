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12 июля 201921:36

Сборная России по художественной гимнастике победила на Универсиаде

Global Look Press

В Неаполе продолжаются летние студенческие игры. Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в многоборье в групповых упражнениях.

Наша команда, за которую выступали Алина Алиева, Элина Баруздина, Марина Козлова, Валерия Русина и Ангелина Шкатова, набрала 47,250 балла. Сборная России заняла первое место. Серебряные награды у сборной Украины, на третьем месте японки.

Ранее завершились соревнования в личном многоборье. Победу одержала российская гимнастка Екатерина Селезнева.

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