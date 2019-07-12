"Арсенал" ушел от поражения в игре с "Динамо"

В Туле матчем между "Арсеналом" и московским "Динамо" стартовал чемпионат России по футболу 2019/20. Встреча завершилась вничью 1:1.

Начало встречи осталось за гостями. Перед тем как выйти вперед динамовцы упустили несколько моментов. Но на 16 минуте португальский легионер "Динамо" Мигел Кардозу нанес точный удар по воротам Михаила Левашова. Этот гол оказался единственным в первом тайме.

Во второй половине встречи туляки выровняли игру. Игорь Горбатенко и Элвис Канга могли восстановить равновесие, но их ударам не хватило точности. Но Георгий Григалава все же смог поразить ворота "Динамо" на 84 минуте и восстановить равновесие. Матч завершился вничью 1:1.