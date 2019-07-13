На дом Габунии повесили позорную табличку

В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.

Если переводить цензурно, на табличке написали: "Здесь живет злой петух Георгий Габуния". Она провисела она пару дней рядом с памятными досками великих людей, живших в том же доме, а затем исчезла, но фотографии успели разлететься по Интернету.

Сам Габуния теперь передвигается только в сопровождении охраны. У его дома регулярно устраивают акции протеста, подобные тем, что были у здания телеканала "Рустави 2".