В Турцию доставили четвертую партию компонентов С-400

Министерство национальной обороны Турции подтвердило в субботу доставку в страну частей российских зенитных систем С-400. Самолет с компонентами приземлился на авиабазе Мюртед в провинции Анкара, пишет ТАСС. Это уже четвертый рейс с 12 июля, когда три грузовых самолета доставили в Турцию несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину.

Турция и Россия заключили контракт на продажу С-400 осенью 2017 года. Сумма сделки, которая завершится в октябре 2019 года, составила 2,5 миллиарда долларов.