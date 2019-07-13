Польский легкоатлет Лисек вошел в Топ-10 прыгунов с шестом

На этапе легкоатлетической "Бриллиантовой лиги" в Монако произошло знаменательное событие в мужских прыжках с шестом: победитель турнира поляк Петр Лисек показал гроссмейстерский результат 6 м 2 см и вошел в десятку лучших прыгунов в истории.

Достижение польского спортсмена стало десятым результатом в истории этого вида легкой атлетики. 26-летний шестовик установил личный и национальный рекорды. Стоит отметить, что на предыдущем этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне Лисек вошел в престижный "клуб 6 метров", показав результат 6 м 1 см. Рекордсменом в дисциплине остается Сергей Бубка, выступавший под флагом СССР – 6 м 14 см.