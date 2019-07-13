Пушков дал Клуни совет по поводу жены

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал Глобальную конференцию по свободе СМИ в Лондоне. В своем микроблоге в Twitter Пушков отметил, что на конференции не стали обсуждать обстрелы и поджоги телеканалов на Украине, а также арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он назвал мероприятие "не конференцией, а фейком" и предложил известному актеру Джорджу Клуни подсказать жене Амаль, участвующей в конференции, что "негоже быть лицом" мероприятия, на котором планировали обсудить свободу СМИ, а на деле боятся как огня упоминаний об аресте Ассанжа и об атаках радикалов на журналистов на Украине.

Накануне из гранатомета был обстрелян телеканал "112. Украина". В пятницу руководство телеканала заявил о давлении и угрозах, которые стали поступать из-за нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). Во время работы над фильмом Стоун взял интервью у президента России, во время которого в частности говорилось об инциденте в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае выпуска фильма в эфир.