Синхронистка Светлана Колесниченко выиграла чемпионат мира

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванчжу завершился первый вид программы в состязаниях по синхронному плаванию. Россиянка Светлана Колесниченко была лучшей в соревнованиях солисток в технической программе.

Результат нашей синхронистки – 95,0023 балла​​​. Второе место заняла Она Карбонель из сборной Испании, третьей стала представительница Японии Юкико Инуи. Всего в синхронном плавании на мировом первенстве будет разыграно 11 комплектов наград и в большинстве видов россияне числятся в фаворитах.