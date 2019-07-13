Убит глава нижегородского отделения РВИО Олег Казаринов

Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов скончался в больнице города. Причиной смерти стало ножевое ранение.

Следком по Нижегородской области выяснил, что поздно вечером пьяный мужчина рядом с территорией архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щелоковский хутор" ударил ножом незнакомого ему человека (Казаринов там готовил фестиваль военно-исторической реконструкции "Щит и меч". Пострадавшего отвезли в больницу. Преступника задержали, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и впоследствии смерти потерпевшего. Мужчина сразу признался в содеянном.

Погибшего похоронят в понедельник, 15 июля.

Фестиваль решили проводить все равно. Главное его событие – реконструкция первых месяцев Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.