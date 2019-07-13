Выходные-2020: как россияне будут отдыхать в следующем году

В Правительстве утвердили производственный календарь на 2020 год (опубликован на странице кабмина "Вконтакте").

4 и 5 января (выходные) переносятся на 4 и 5 мая. Россияне будут долго отдыхать в январе (1-8), феврале (22-24), марте (7-9), мае (1-5, 9-11)), июне (12-14). Кроме того, в День народного единства 4 ноября.