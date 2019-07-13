"Жилеты" и анархисты: в Париже снова произошли беспорядки

"Желтые жилеты" в субботу, 13 июля, попытались взять штурмом Северный вокзал в Париже, где в это время было много пассажиров, которые уезжали за город. Участники акции устроили на вокзале переполох, однако подоспевший полицейский спецназ быстро вытеснил протестующих из здания. Для этого сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ.

После этого "желтые жилеты" продолжили шествие по улицам французской столицы. Как обычно, беспорядки устроили анархисты, передает телеканал "Россия 24".

"Желтые жилеты" требуют от властей организовать референдум гражданской инициативы, чтобы обсудить социальные и экономические реформы. Кроме того, они грозятся устроить массовую акцию в Национальный праздник Франции — 14 июля.

Накануне акцию протеста устроили сотни бездомных, которые называют себя "черными жилетами". Нелегалы, в основном выходцы из Африки, требуют оформления документов и предоставления жилья.