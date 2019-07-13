Гран-при Великобритании. Боттас выиграл квалификацию

На трассе в Сильвестоуне проходит десятый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании. Лучшим был финн Валттери Боттас из Mercedes, который начнет главную гонку первым.

Валттери Боттас опередил второго гонщика Mercedes британца Льюиса Хэмилтона на 6 тысячных секунды. На третьем месте монегаск Шаль Леклер из команды Ferrari.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял 17 место. Его напарник таец Александер Албон завоевал девятую строчку в стартовом протоколе главной гонки.