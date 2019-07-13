Выборы в Мосгордуму: согласованы митинги 20 и 21 июля

Правительство Москвы согласовало проведение в выходные 20 и 21 июля двух митингов на проспекте Академика Сахарова. Темой мероприятий будут предстоящие 8 сентября выборы в Мосгордуму.

Как рассказал первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник, санкционированы акция 20 июля с 14:00 до 16:00 с количеством участников до 15 тысяч человек и акция на той же площадке 21 июля с 14:00 до 16:30 с количеством участников до 10 тысяч человек.

По словам Олейника, власти Москвы принимают меры по обеспечению условий проведения митингов и оказанию содействия их организаторам. Это, в том числе, меры по охране общественного порядка и обеспечению безопасности участников акций, передает "Интерфакс".