Принят на управление: "Спектр" отделился от разгонного блока на целевой орбите

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отделилась от разгонного блока ДМ-03, сообщил Роскосмос твитом.

Аппарат принят на управление. Ракета-носитель "Протон-М" со "Спектром-РГ" стартовала с Байконура в субботу.

Отделение ступеней шло штатно. После двух сеансов включения маршевый двигатель разгонного блока также отделился от телескопа.

Однако аппарат запустили только с третьей попытки, пришлось даже переносить старт из-за неисправности с источником тока, а ракету снимать со стартового комплекса.

Аппарат должен проработать 6,5 лет. Он пройдет 1,5 миллионов километров. Цель — выйти в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля.

После глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин твитом поблагодарил специалистов госкорпорации за хорошую работу, хотя пуск был не очень простым.

Последний раз Россия запускала телескоп в космос в 2011 году. "Спектр-М" проработал 7,5 лет вместо 5, потом связь была утеряна.