"Урал" добился победы над "Уфой"

Субботнюю программу первого тура российской премьер-лиги открыл матч в Екатеринбурге, где местный "Урал" принимал "Уфу". Хозяева добились победы с результатом 3:2.

Первый гол состоялся на 14 минуте. Полузащитник уральцев Эрик Бикфалви после розыгрыша углового отправил мяч в ворота Алексея Чернова, заменившего в воротах "Уфы" дисквалифицированного Александра Беленова. В начале второго тайма Бикфалви забил свой второй мяч после прострела Дениса Кулакова – 2:0.

Казалось, "Урал" без проблем доведет встречу до победы. Но выход легионера из Люксембурга Оливье Тилля изменил игру "Уфы". На 76 минуте Андрей Козлов после передачи Тилля один мяч отыграл. Вскоре вышедший на замену уралец Юрий Бавин первым движением забил третий мяч. Но в ворота хозяев был назначен пенальти за нарушение правил в отношении Сильвестра Игбуна. 11-метровый реализовал Даниил Фомин – 3:2.

Не без труда "Урал" удержал победный счет. Эрик Бикфалви стал первым футболистом, забившим два мяча в новом чемпионате.