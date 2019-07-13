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13 июля 201920:12

Горят емкости с маслом: под Краснодаром пожар охватил 1 200 квадратов

Горят емкости с маслом: под Краснодаром пожар охватил 1 200 квадратов

Около поселка Белозерный под Краснодаром горит цех масложирового перерабатывающего комплекса. Площадь возгорания составляет уже 1200 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в цеху, где производят сою, полыхают емкости с маслом. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте работают 70 пожарных и спасателей, а также 20 единиц техники.

Уточняется, что в непосредственной близости от предприятия населенных пунктов нет, то есть людям огонь не угрожает.

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Горят емкости с маслом: под Краснодаром пожар охватил 1 200 квадратов

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