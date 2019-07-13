На США надвигается шторм "Барри"

На США надвигается тропический шторм "Барри", передает канал "Россия 24". На южном побережье уже ураган. Порывы ветра — 120 километров в час.

Синоптики предупреждают, что шторм может привести к масштабным наводнениям и аномальным дождям в штатах Луизиана и Миссисипи. Собственно, есть угроза того, что сама река Миссисипи выйдет из берегов и затопит город Новый Орлеан.

В настоящий момент в обоих штатах действует режим чрезвычайного положения. Тысячи людей эвакуируют. Появились проблемы с электричеством.

Самым разрушительным в истории южного побережья США стал ураган "Катрина". В 2005 году он почти полностью разрушил Новый Орлеан. Погибло около 2 тысяч человек.