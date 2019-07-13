Боец UFC Аспен Лэдд едва не упала в обморок при взвешивании

В пикантную ситуацию попала боец смешанного стиля Аспен Лэдд. Американка с трудом вписалась в свою весовую категорию, едва не упав в обморок во время церемонии взвешивания.

Накануне поединка в формате UFC в весовой категории до 61,2 кг с Жермейн де Рандами Аспен проходила традиционную процедуру взвешивания. Чтобы попасть в рамки своей весовой категории девушке пришлось снять с себя всю одежду. Прикрывшись простыней Аспен вошла не весы и едва не упала в обморок. Причиной могут стать недоедание и обезвоживание организм. 24-летняя американка усиленно сгоняла вес, чтобы попасть в свою категорию. В противном случае ей грозило техническое поражение.

Аспен Лэдд считается восходящей звездой смешанных единоборств. Она провела четыре боя в формате UFC и во всех одержала победы. В случае выигрыша у де Рандами Лэдд может стать претенденткой на чемпионский титул.