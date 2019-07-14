Под Санкт-Петербургом горят "Муринские бани"

Во Всеволожском районе Ленинградской области горит банный комплекс "Муринские бани".

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, передает ТАСС,

В управлении МЧС по Санкт-Петербургу рассказали, что из города в область были направлены дополнительные силы на помощь в тушении пожара.

Данных о пострадавших и погибших нет.