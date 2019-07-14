Новости Происшествия

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14 июля 201900:49

Под Санкт-Петербургом горят "Муринские бани"

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Во Всеволожском районе Ленинградской области горит банный комплекс "Муринские бани".

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, передает ТАСС,

В управлении МЧС по Санкт-Петербургу рассказали, что из города в область были направлены дополнительные силы на помощь в тушении пожара.

Данных о пострадавших и погибших нет.

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