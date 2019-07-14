В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в США

В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.

"Они думают, что знают, кто совершил утечку​​​. Теперь дело за тем, чтобы выстроить дело, которое будет рассматриваться в суде. Это был человек, имевший доступ к историческим файлам", — сказал источник газеты Sunday Times в правительстве. При этом отмечается, что утечка не была результатом компьютерного взлома со стороны иностранного государства.

Ранее британские журналисты сообщили, что Ким Дэррок докладывал в Лондон о ситуации в правительстве Соединенных Штатов. Дэррок информировал свое руководство, что считает администрацию Дональда Трампа некомпетентной и беспомощной.

Самого Трампа посол охарактеризовал как неумелого, некомпетентного и неуверенного в себе. Дэррок не исключил, что пребывание Трампа на посту может закончиться позором. Впрочем, дипломат допустил, что Трамп сможет убедить избирателей переизбрать его на второй срок.

Пресс-служба Белого дома позже распространила слова Трампа, который заявил, что британский посол плохо служил королевству.

В результате скандала Дэррок был вынужден подать в отставку.