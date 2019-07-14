Новости Происшествия

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14 июля 201907:45

В Лондоне автомобиль въехал в группу людей

Global Look Press

Как минимум семь человек пострадали в Лондоне, где водитель машины начал давить группу людей.

По данным полиции, всё началось с драки у отеля в юго-западной части города. Троих тут же задержали по подозрению в покушении на убийство. Ещё четверых – за нарушение общественного порядка.

У одного из пострадавших сломана нога, его доставили в больницу. Подробности происшествия выясняют. Однако в полиции уже заявили, что это не теракт, передает телеканал "Россия 24".

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