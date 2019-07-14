Семеро пострадавших: легковушка перевернула маршрутку в Челябинске. Видео

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент дорожно-транспортного с участием маршрутки, произошедшего вечером в минувшую пятницу, 12 июля, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чайковского в Челябинске.

На записи видно, что водитель маршрутного оказался на перекрестке в тот момент, когда остальные участники движения, ехавшие с ним в попутном направлении, предпочли остановиться на стоп-линии у светофора.

Через несколько мгновений легковушка протаранила маршрутку. От удара последняя не устояла на колесах, и рухнула на бок.

Как сообщали местные СМИ, в результате инцидента пострадали семь человек, получивших травмы различной степени тяжести.