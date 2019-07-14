Борьба с телефоном и признания в любви: визит президента в Екатеринбург

Владимир Путин на уходящей неделе побывал в Екатеринбурге. Подробности визита президента в уральскую столицу – в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

- Поцарапался, три первых шага вчера сделал, и упал.

- Ух ты, как крепко микрофон готов взять!

Так же крепко Вова Сыропятов схватил рукой кекс, когда оказался на чаепитии с президентом. И пока Путин пытался расспросить у его мамы, как многодетная семья обустроилась в новом доме, мальчик второй рукой тянулся к еще одному пирожному.

С семьей Сыропятовых Путин познакомился на недавнем вручении орденов "Родительская слава". Вова — девятый ребенок после восьмерых дочерей, так что все должно быть только так, как он хочет.



В тот день в Екатеринбурге у Путина было много встреч, в том числе незапланированных. О том, что остановка президентского автомобиля стала полной неожиданностью для всех, в том числе для сопровождающих Путина, свидетельствуют кадры: кортеж начинает сдавать назад. Многочисленные съемки с мобильных телефонов — событие с разных ракурсов.

- Здравствуйте, Владимир Владимирович, здравствуйте! Спасибо вам за все!

– Вам спасибо!

- Мы вас любим!

- Спасибо, я вас тоже, взаимно!

На мужчину в первом ряду стоит обратить внимание особо. Всю первую минуту, что оказался лицом к лицу с Путиным, он лихорадочно пытается победить свой телефон. Президент всего в нескольких сантиметрах, но нет ничего важнее, чем включить наконец фоторежим в мобильнике, чтобы успеть все-таки сделать чуть ли не самый главный кадр в жизни — и потом показывать всем.

- Даже не ожидали, что выйдет, круто! Мы вообще не ожидали!

Тем любопытнее выглядели участники масштабной выставки "Иннопром". Здесь о приезде президента знали заранее и, видимо, получили крепкие наставления от своего руководства, как себя, по их представлению, следует вести.

На молодого человека нацелены фотокамеры всех агентств, видеокамеры всех телеканалов – а он даже не моргает. Подходит Путин, внимательно все изучает, а парень смотрит только туда, куда ему, видимо, надо смотреть – в экран.

- Вы где научились так с нервами справляться?

- Видимо, на работе.

Работа действительно требует максимальной концентрации – дистанционное управление реальными "БелАЗами", находящимися в этот момент в Белоруссии.

- На том конце 130 тонн железа.

Компания-разработчик показала видео, от которого даже как-то не по себе – полная фантастика. Один диспетчер может управлять сразу семью такими махинами.

- Они в разных местах?

- Да, совершенно, верно.

"Уралвагонзавод", находящийся под западными санкциями, несмотря ни на что, создал совершенно новый трамвай. С широким салоном, что важно для пассажиров с колясками, но что еще важнее – с совершенно новой колесной тележкой. Она спрятана под защитным кожухом. Так вот — до санкций использовались зарубежные технологии.

Пресс-секретарь президента буквально застыл у другого образца – робота, который одновременно и фрезеровщик, и сварщик, и штукатур. Так продолжалось около минуты – робот выделывал пируэты, Песков не отводил взгляд.

- Дмитрий Сергеевич, завораживает?

- Можно часами смотреть, как другие работают!

И это – один из многочисленных примеров, как стремительно меняются технологии. И Россия не должна отстать, а лучше – и такая задача поставлена – вырваться в лидеры. Ведь по многим позициям страна уже первая – ну кто еще, кроме России, создал систему "Авангард", температура на поверхности которой — 3000 градусов, тогда как на Солнце – 6000?

- Эффект эскимо – летит и плавится, но при этом проходит сигнал на управление и держит нужную температуру на нужное время. Невозможно было бы это сделать, если бы не достижения в области современных материалов.

Преподаватели и студенты Уральского федерального университета, как люди увлеченные, подробно, а иногда уж слишком подробно рассказывали, на что способны они.

"Без технического прогресса трудно ждать светлое будущее", — говорит Роман Яговитин.

- Теперь сформулируйте для меня задание, что я должен сделать конкретно по вашим разработкам.

– Хотелось бы получить поддержку свыше для университетских групп для внедрения наших разработок.

- Конкретно, какие компании и что должны у вас купить? Какие разработки? О чем речь?

- Конкретно хотел бы сказать, что нужно привлекать представителей бизнеса…

- Переведу тебя в Министерство иностранных дел.

- Вы в министерство иностранных дел согласны?

– Я бы хотел поработать над кое-какими проектами у себя на кафедре, а потом подумаю.

Если же сформулировать кратко, то молодые ученые считают, что их достижения не находят достойного развития в промышленных масштабах.

- Молекулы разрабатываете?

"Да, синтезируем, разрабатываем и дальше их отдаем", — говорит аспирант Уральского федерального университета имени Ельцина Виктор Федотов.

- Вот дальше отдаете. А берут?

- Вот в этом и проблема!

Чтобы выстроить, наконец, эту цепочку "образование – наука – производство", в России создаются новые научно-образовательные центры. Часть появится уже в этом году.

- Два таких центра создать, даже несмотря на то, что…

- Пять.

- Да, пять. Татьяна Алексеевна подсказывает, пять, да, а то сейчас те, кто против, скажут: два – все, два. Старший приказал только два. Нет — минимум пять.

За прямой трансляцией из аудитории Уральского федерального университета с особым трепетом следили, понятно, мамы и папы этих студентов.

- Когда он узнал, что я встречаюсь с Путиным, то сказал, что позвонит бабушке и будут синхронно смотреть "Россию 24". Потом он позвонил брату — и скупая слеза гордости. Я думал, мой отец никогда не плачет.

Переживали, конечно, не только родители – сами студенты тоже. За несколько минут до прихода Путина они успокаивали нервы, делая разминки для рук и даже хором распевая песни.

Можно обратить внимание – уже в тот момент одна из девушек все время стоит. У нее важная техническая миссия – передавать микрофон тому, кто будет задавать вопрос. Тогда вполне можно было еще сидеть, но, видимо, сработало чувство особой ответственности. И далее, пока студенты задавали вопросы, девушка Мария, которая, понятно, тоже впервые на таком мероприятии, так и продолжала, стоя, помогать им с микрофоном. Неожиданно помощь понадобилась ей самой.

- Помогите, пожалуйста, девочке, посадите, возьмите тихонечко. И доктора там поищите.

"Просто помогла девочке дойти, просто жарко, видимо, ей стало плохо. Одни мужчины, поэтому я решила как девочка девочке помочь", — говорит вице-премьер Татьяна Голикова.

Уже через несколько минут состояние девушки стабилизировалось.

– Вы себе нормально чувствуете?

– Все хорошо, спасибо!

Убедившись, что все необходимое сделано, разговор продолжили. Новых идей у молодых людей множество. Вот предложение – спецэмульсия для самолетов. С ней якобы можно не применять обычную антиобледенительную обработку.

- Раз в пять лет сделал — и все нормально!

– А сам бы полетел на таком самолете?

– Ну, для этого нужны, конечно, испытания.

Они ко всему подходят с особой выдумкой: чтобы выставка образцов имела выставочный вид, все провода спрятали за стенку, и там же, за стеной, в самых разных положениях оказались ноутбуки, от которых во многом и зависел успех презентации. И все удалось.

Здесь же Путину показали, как изменится Екатеринбург к Универсиаде.

- Не беспокойтесь за проведение Универсиады в 2023 году.

- Прямо гора с плеч. Спасибо, что сказали!

Каким точно будет мир всего через четыре года, сейчас вряд ли кто-то сможет сказать. Стремительная скорость изменений — и это важный повод обсудить глобальные темы. Новые гаджеты и технологии требуют все больше энергии. А что с экологией? Ведь и так называемые чистые источники энергии вовсе не так безобидны, как принято думать – взять те же ветряки.

"Сколько птиц гибнет? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки, на самом деле, это серьезные последствия применения этих современных способов получения энергии", — говорит президент.

Путин, конечно, не против ветряков, но настаивает: гармонию на планете обеспечит только создание совершенно новых технологий, и это — задача для всего человечества. Журналистов, впрочем, интересовала в тот день совсем не такая глобальная, но горячая тема – Грузия.

- Что, она демонстрирует какие-то успехи в области применения современных технологий?

Успехи в изучении русского мата продемонстрировал один грузинский телеведущий, вмиг опозорив свою страну. Госдума стала призывать ввести жесткие санкции. Путин же, прежде чем дать свою оценку этим инициативам, напомнил далекую историю Грузии, Абхазии и Южной Осетии. В разные столетия в отношениях между ними неоднократно происходили крайне тяжелые события.

"По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям. Я к чему все это говорю? К тому, что эти антирусские, антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. А все остальное – это производные. И ругань, и брань – это все производные. Поэтому к этому относиться нужно по серьезному, глубоко, а не реагировать на внешние проявления каких-то подонков", — говорит Путин.

- И ради сохранения двусторонних отношений с Грузией…

Журналисты кремлевского пула передают прямо из автобуса срочные новости: Путин не считает необходимыми новые санкции против Грузии.

"Ну вот, один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения", — объясняет российский президент.

- Прозвучало предложение о том, чтобы завести уголовное дело в отношении грузинского журналиста по статье об оскорблении власти.

- Много чести против таких возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть он вещает дальше.

Вещать, впрочем, телекомпании "Рустави 2" теперь непросто — ее покидают сотрудники.